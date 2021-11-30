Биспинг: «Чимаев – ранняя копия Конора Макгрегора»
Макгрегор намерен провести третий поединок с Нэйтом Диасом
У скандального ирландца осталось два боя по контракту с UFC
17:58
Конор Макгрегор и Нэйт Диас / Фото - sports.yahoo.comЭкс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) в Twitter сообщил, что у него осталось два поединка по контракту с промоушеном, и он один из них намерен провести против Нэйта Диаса (20-13).
«У меня осталось два боя по контракту. Я бы хотел быть с UFC до конца жизни. Я и есть UFC! Посмотрим. Трилогия с Нейтом? Миллиард процентов! Обязательно!».
Напомним, что в 2016 году бойцы дважды встречались в октагоне. Первый раз победу удушающим приемом добыл американец, а реванш раздельным решением судей остался за Конором.
Ранее тренер Макгрегора рассказал о желающих подраться с Конором.
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