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Макгрегор: «Нэйт, твой бокс – просто мерзость в сравнении с боксом Ника»
Конор раскритиковал корявые удары Диаса-младшего
27 сентября 17:58
Конор Макгрегор и Нэйт Диас / Фото: The Guardian
Экс-чемпион UFC в полулегко и легком весах Конор Макгрегор (22-6) в Twitter
прокомментировал поединок Ника Диаса (26-10) и задел его брата Нэйта, с которым они провели два боя.
«Ник/Роб – хороший бой. Вертушка в начале оказалась провальной, но он по-ветерански собрался и насыпал много прекрасных ударов. Диас просто получил тяжелые панчи в корпус и их было бы еще больше, поскольку Робби очень тяжело бьет по корпусу. Эти парни дрались как настоящие ветераны. Я получил большое удовольствие.
Нэйт, твой бокс – просто мерзость в сравнении с боксом Ника. Нам впаривали этот хлам с твоими корявыми ударами последние несколько лет, а после прошлого вечера я вижу большую разницу между двумя братьями. Равновесие и хладнокровие. Большой бро на другом уровне в сравнении с тобой. Я создал тебя».
Напомним, ранее Ник Диас вернулся в MMA и проиграл Робби Лоулеру.
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