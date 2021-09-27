Макгрегор: «Нэйт, твой бокс – просто мерзость в сравнении с боксом Ника»

Конор Макгрегор и Нэйт Диас / Фото: The Guardian

Экс-чемпион UFC в полулегко и легком весах Конор Макгрегор (22-6) в Twitter прокомментировал поединок Ника Диаса (26-10) и задел его брата Нэйта, с которым они провели два боя.



Нэйт, твой бокс – просто мерзость в сравнении с боксом Ника. Нам впаривали этот хлам с твоими корявыми ударами последние несколько лет, а после прошлого вечера я вижу большую разницу между двумя братьями. Равновесие и хладнокровие. Большой бро на другом уровне в сравнении с тобой. Я создал тебя».