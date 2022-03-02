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Макгрегор поборется за пояс UFC

Ирландец восстанавливается после травмы ноги
MMA
02 марта 09:30
Макгрегор поборется за пояс UFC
Конор Макгрегор / фото - marca.com

Глава UFC Дана Уайт в интервью The Underground объяснил, при каких обстоятельствах именитый ирландец Конор Макгрегор (22-6) может подраться за титул промоушна, когда восстановится от перелома ноги.

«Все будет зависеть от того, кто [к моменту возвращения Макгрегора] будет чемпионом. У чемпиона тоже есть право на собственный голос. Кто будет чемпионом, когда Конор Макгрегор вернется в октагон, и что они захотят делать? Давайте возьмем того же Оливейру. Если Оливейра все еще будет удерживать титул к тому времени, когда Конор вернется, возможно, он захочет подраться с Конором. Я не знаю. Посмотрим, что произойдет».

Конор Макгрегор готов провести поединок с Чарльзом Оливейрой (32-8) в июле.

Рене Тер Велде
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