Макгрегор похвалил Альдо: «Этот мужчина - великий воин. Я бы хотел еще раз с ним подраться»

Ирландец готов еще раз выйти с в октагон с бразильцем

Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) нашел теплые слова для своего экс-соперника Жозе Альдо (30-7) и заявил, что хотел бы еще раз выйти с ним в октагон.

Ирландца цитирует ресурс bjpenn.com:

«Этот мужчина - великий воин. Было честью разделить с ним октагон. Я бы хотел еще раз с ним подраться. Как по мне, он заслуживал большего. Огромное уважение Жозе Альдо».

Конор Макгрегор также не прочь встретиться с Джейком Полом.