Алдо: «Нет возможности, что мы проведем реванш с Конором»
Макгрегор – Порье: «Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. А еще твоя жена, бро, и ее сообщения…»
Два топовых легковеса UFC устроили перепалку в Twitter
12:22
Конор и Порье / Фото - mmafightingЭкс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в грубой форме обратился через Twitter к Дастину Порье (28-6), которому проиграл в третьем очном противостоянии в июле.
«Приятель, другого пути, кроме реванша, нет. Живи с этим. Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. А еще твоя жена, бро, и ее сообщения… Локти прямо по твоему темечку – в мягкую часть тела, которая не твердеет с детства. Я колотил по твоему черепу со скоростью сто миль в час, а ты спал на моем животе».
На что Порье ответил:
«1:3».
Конор сразу же подчеркнул:
«Пока это не три, а многоточие».
Напомним, Макгрегор продемонстрировал, как тренируется с гипсом на ноге. Отметим, что скандальный ирландец травмировался в поединке с Порье на турнире UFC 264.
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