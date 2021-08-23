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Макгрегор – Порье: «Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. А еще твоя жена, бро, и ее сообщения…»

Два топовых легковеса UFC устроили перепалку в Twitter


MMA
12:22
Макгрегор – Порье: «Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. А еще твоя жена, бро, и ее сообщения…»
Конор и Порье / Фото - mmafighting
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в грубой форме обратился через Twitter к Дастину Порье (28-6), которому проиграл в третьем очном противостоянии в июле.

«Приятель, другого пути, кроме реванша, нет. Живи с этим. Я вбивал твою голову в канвас, как баскетбольный мяч. А еще твоя жена, бро, и ее сообщения… Локти прямо по твоему темечку – в мягкую часть тела, которая не твердеет с детства. Я колотил по твоему черепу со скоростью сто миль в час, а ты спал на моем животе».


На что Порье ответил:

«1:3».


Конор сразу же подчеркнул:

«Пока это не три, а многоточие».


Напомним, Макгрегор продемонстрировал, как тренируется с гипсом на ноге. Отметим, что скандальный ирландец травмировался в поединке с Порье на турнире UFC 264.
Владимир Кириченко
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Конор Макгрегор Дастин Порье

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