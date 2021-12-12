Первые слова Оливеры после победы над Порье
Макгрегор проехался по Порье: «Ах ты, дрыщявое убожество»
Скандальный ирландец отреагировал на поражение американца
20:30
Конор Макгрегор / фото - nytimes.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в Twitter отреагировал на поражение Дастина Порье (28-7) в поединке с обладателем титула в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8).
«Ах ты, дрыщявое убожество! Ему дважды повезло. Вот и все. Это был позорный вечер для него. Ох уж этот закрытый гард... Что это такое было? Вау! Шокирующе. Всем добра!»
Чарльз Оливейра задушил Дастина Порье.
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