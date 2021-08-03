Макгрегор просит повременить с боем на инвалидных колясках

Конор не будет готов к сентябрю





Конор Макгрегор / Фото: UFC

Экс-чемпион UFC в полулегком и легком весах Конор Макгрегор (22-6) в социальных сетях высказался об анонсе благотворительного поединка с пародистом Элом Фораном на инвалидных колясках.



«Ребята, сентябрь – это еще очень рано для меня. Я все еще выздоравливаю. Моя команда врачей и физиотерапевты советуют подождать с возвращением. Думаю, не раньше конца октября. Но, возможно, это будет ноябрь или декабрь. Сейчас трудно назвать конкретную дату. Но я в деле! Подождите меня, пожалуйста!»

Напомним, изначально поединок на колясках был запланирован на 11 сентября.