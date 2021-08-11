Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой

Ирландец продолжает держать себя в форме

Конор Макгрегор / фото - nytimes.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) продолжает держать себя в форме, несмотря на перелом ноги.

Ирландец выложил в социальных сетях серию фотографий и видео, на которых можно увидеть, как он продолжает усердно тренироваться в тренажерном зале, невзирая на ужасный перелом, который он получил в реванше с Дастином Порье (28-6) на турнире UFC 264.

«Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай».

Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264.