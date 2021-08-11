Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
Ирландец продолжает держать себя в форме
12:40
Конор Макгрегор / фото - nytimes.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) продолжает держать себя в форме, несмотря на перелом ноги.
Ирландец выложил в социальных сетях серию фотографий и видео, на которых можно увидеть, как он продолжает усердно тренироваться в тренажерном зале, невзирая на ужасный перелом, который он получил в реванше с Дастином Порье (28-6) на турнире UFC 264.
«Импровизируй. Адаптируйся. Преодолевай».
Конор Макгрегор проиграл Дастину Порье на турнире UFC 264.
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