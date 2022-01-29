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Макгрегор сделал мотивационный пост для подписчиков

«Успех никогда не бывает окончательным. Неудача – никогда не фатальна»
MMA
22:22
Макгрегор сделал мотивационный пост для подписчиков
Фото: MARCA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сделал мотивационный пост в Instagram:

«Арендная плата взимается каждый день в этом мире. Со всех нас. За все.

Несмотря ни на что, работайте над собой. Чтобы быть лучше. Чтобы делать лучше.

Используйте все уроки, которые извлекли, и примените в следующем раунде.

Успех никогда не бывает окончательным. Неудача – никогда не фатальна. Продолжаем работать».


Ранее президент UFC рассказал, когда стоит ожидать возращение Макгрегора в октагон.

Сергей Остапенко
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