Макгрегор сделал мотивационный пост для подписчиков

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сделал мотивационный пост в Instagram:

Несмотря ни на что, работайте над собой. Чтобы быть лучше. Чтобы делать лучше.

Используйте все уроки, которые извлекли, и примените в следующем раунде.

Успех никогда не бывает окончательным. Неудача – никогда не фатальна. Продолжаем работать».