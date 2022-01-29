Его не остановить. Джейк Пол желает провести поединок с Макгрегором в UFC
Макгрегор сделал мотивационный пост для подписчиков
«Успех никогда не бывает окончательным. Неудача – никогда не фатальна»
22:22
Фото: MARCA
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сделал мотивационный пост в Instagram:
«Арендная плата взимается каждый день в этом мире. Со всех нас. За все.
Несмотря ни на что, работайте над собой. Чтобы быть лучше. Чтобы делать лучше.
Используйте все уроки, которые извлекли, и примените в следующем раунде.
Успех никогда не бывает окончательным. Неудача – никогда не фатальна. Продолжаем работать».
Ранее президент UFC рассказал, когда стоит ожидать возращение Макгрегора в октагон.
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