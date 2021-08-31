Макгрегор сообщил, сколько у него осталось боев по контракту с UFC

После этих поединков ирландец сможет драться там, где сам захочет

Конор Макгрегор / Фото: Инстаграм Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в Twitter, что ему осталось провести два поединка по контракту с UFC.

О количестве оставшихся боев Макгрегор сообщил, комментируя рейтинг самых кассовых боев в истории. «Этот рейтинг ошибочен. Макгрегор – Алдо заработал больше, чем турнир UFC 100: Брок Леснар – Фрэнк Мир. А МакГрегор – «Ковбой» продал куда больше, чем Макгрегор – Алдо. Сейчас у меня 8 из 10 самых продаваемых PPV-шоу UFC. И с двумя оставшимися боями в контракте, я хочу занять все 10 позиций. Мотивация!» Напомним, Макгрегор очень жестко высмеял россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Карен Агабекян