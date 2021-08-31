Конор Макгрегор стал самым высокооплачиваемым спортсменом года по версии Forbes
Макгрегор сообщил, сколько у него осталось боев по контракту с UFC
После этих поединков ирландец сможет драться там, где сам захочет
20:03
Конор Макгрегор / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор
сообщил в Twitter, что ему осталось провести два поединка по контракту с UFC.
О количестве оставшихся боев Макгрегор сообщил, комментируя рейтинг самых кассовых боев в истории.
«Этот рейтинг ошибочен. Макгрегор – Алдо заработал больше, чем турнир UFC 100: Брок Леснар – Фрэнк Мир. А МакГрегор – «Ковбой» продал куда больше, чем Макгрегор – Алдо. Сейчас у меня 8 из 10 самых продаваемых PPV-шоу UFC. И с двумя оставшимися боями в контракте, я хочу занять все 10 позиций. Мотивация!»
Напомним, Макгрегор очень жестко высмеял россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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