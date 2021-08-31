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19:30 Янник Ханфманн - Александр Бублик 1:1 3-й сет
21:20 Федерико Дельбонис - Denis Shapovalov -:- Запланирован
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19:45 Паула Бадоса Гиберт - Элисон Ван Уйтванк 1:0 2-й сет
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21:45 Фарерские острова - Израиль -:- Запланирован
21:45 Молдова - Австрия -:- Запланирован
21:45 Латвия - Гибралтар -:- Запланирован
21:45 Норвегия - Нидерланды -:- Запланирован
21:45 Турция - Черногория -:- Запланирован
21:45 Мальта - Кипр -:- Запланирован
21:45 Россия - Хорватия -:- Запланирован
21:45 Словения - Словакия -:- Запланирован
21:45 Люксембург - Азербайджан -:- Запланирован
21:45 Португалия - Ирландия -:- Запланирован

Макгрегор сообщил, сколько у него осталось боев по контракту с UFC

После этих поединков ирландец сможет драться там, где сам захочет
MMA
20:03
Макгрегор сообщил, сколько у него осталось боев по контракту с UFC
Конор Макгрегор / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в Twitter, что ему осталось провести два поединка по контракту с UFC.

О количестве оставшихся боев Макгрегор сообщил, комментируя рейтинг самых кассовых боев в истории.

«Этот рейтинг ошибочен. Макгрегор – Алдо заработал больше, чем турнир UFC 100: Брок Леснар – Фрэнк Мир. А МакГрегор – «Ковбой» продал куда больше, чем Макгрегор – Алдо. Сейчас у меня 8 из 10 самых продаваемых PPV-шоу UFC. И с двумя оставшимися боями в контракте, я хочу занять все 10 позиций. Мотивация!»

Напомним, Макгрегор очень жестко высмеял россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Карен Агабекян
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Конор Макгрегор

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