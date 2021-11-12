Макгрегор своеобразно поздравил Масвидаля с днем рождения, назвав су**й

Эпатажный ирландец не изменяет себе

Конор Макгрегор / Фото: sportskeeda.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) раскритиковал в своем Twitter Хорхе Масвидаля (35-15) за снятие с боя на турнире UFC 269:



Сегодня день рождения Масвидаля, но он су** отказался от боя с Леоном (Эдвардсом – XSPORT). Пошла на х** твоя «травма». Вы подписываете контракт, значит вы деретесь. Снимите с него пояс, который он даже не выигрывал. Увалень в домашнем халате. Так о чем это я вообще? Прошлогодний халат от Versace, хахаха, что за хр**ь!

На бой с Леоном Эдвардсом (19-3) есть три топовых претендента.