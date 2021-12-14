Макгрегор проехался по Порье: «Ах ты, дрыщявое убожество»
Макгрегор: «Так в какую дату я буду драться с Оливейрой?»
Звездный ирландец обратился к руководству UFC
14 декабря 08:50
Конор Макгрегор / фото - marca.com
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) в Twitter обратился к руководству промоушена, чтобы узнать дату поединка с действующим обладателем титула в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8).
«Так в какую дату я буду драться с Оливейрой?»
Конор Макгрегор похвастался своей внушительной физической формой.
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