Макгрегор примирился с Кормье
Макгрегор в восторге от состава ПСЖ
«Ноториус» хочет обойти Месси в списке Forbes
12:16
Фото: Instagram Конора Макгрегора
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о составе ПСЖ:
«Безумие, как эта команда собрала всех этих невероятных игроков, да еще так быстро. Месси зарабатывает $ 75 млн в год. Не считая бонусов. Без еще одного боя победить его в списке Forbes этого года будет непросто. Но, тем не менее, не списывайте меня со счетов».
Напомним, недавно Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги.