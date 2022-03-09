Макгрегор вернулся к тренировкам

Конор Макгрегор / фото - Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) вернулся к тренировкам после травмы ноги.

Ни у кого нет дороги без ухабов, но залог победы – это позитивный настрой, целеустремленность и тяжелый труд.

Я вернулся и становлюсь только лучше».