Макгрегор назвал сумму, за которую готов приобрести «Челси»
Макгрегор вернулся к тренировкам
Ирландец восстановился от травмы
09 марта 09:20
Конор Макгрегор / фото - Reuters
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) вернулся к тренировкам после травмы ноги.
«Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием в моем путешествии в боевых искусствах.
Ни у кого нет дороги без ухабов, но залог победы – это позитивный настрой, целеустремленность и тяжелый труд.
Я вернулся и становлюсь только лучше».
Конор Макгрегор поборется за пояс UFC.
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