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Макгрегор вернулся к тренировкам

Ирландец восстановился от травмы
MMA
09 марта 09:20
Макгрегор вернулся к тренировкам
Конор Макгрегор / фото - Reuters

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) вернулся к тренировкам после травмы ноги.

«Третий день бокса без проблем! Скоро эта травма станет далеким воспоминанием в моем путешествии в боевых искусствах.

Ни у кого нет дороги без ухабов, но залог победы – это позитивный настрой, целеустремленность и тяжелый труд.

Я вернулся и становлюсь только лучше».

Конор Макгрегор поборется за пояс UFC.

Рене Тер Велде
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