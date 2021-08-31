Макгрегор вновь посмеялся над Нурмагомедовым

Конор реагирует почти на каждое заявление «Орла»

Конор Макгрегор / фото - РИА Новости

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-5) в очередной раз подколол своего экс-соперника Хабиба Нурмагомедова (29-0). Ирландец отреагировал на слова «Орла» о том, что ринг-герлз в октагоне не нужны.

Нурмагомедов ранее заявил о том, что во время боем хватило бы просто табличек с номерами раундов.

Макгрегор ранее восстановился после своей травмы.