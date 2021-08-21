Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 9
Сейчас 2
Сегодня 14
Завтра 17
Футбол (4 события из 4) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брест - ПСЖ 2:4 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт 4:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Бетис - Кадис 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Окончен
Теннис (5 событий из 22) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
02:00 Лоренцо Сонего - Стефанос Циципас 1:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
00:10 Петра Квитова - Онс Ябеур 2:0 Окончен
00:20 Каролина Плишкова - Джессика Пегула 2:0 Окончен
02:00 Жил Белен Тейхманн - Наоми Осака 2:1 Окончен
04:45 Каролина Мухова - Белинда Бенчич 0:1 Окончен
Футбол (2 события из 5) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 1:0 1-й тайм
16:30 Герта - Вольфсбург 0:0 1-й тайм
Футбол (14 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Лилль -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 1:0 1-й тайм
16:30 Герта - Вольфсбург 0:0 1-й тайм
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия -:- Запланирован
20:30 Эспаньол - Вильярреал -:- Запланирован
23:00 Атлетик - Барселона -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай -:- Запланирован
19:30 СК Днепр-1 - Рух -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Шахтер -:- Запланирован
Футбол (17 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм -:- Запланирован
18:30 Арсенал - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон -:- Запланирован
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь -:- Запланирован
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик -:- Запланирован
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря -:- Запланирован
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован

Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги

Ирландец получил травму во время последнего боя против Порье
MMA
14:15
Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги
Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) продолжает восстановление после перелома ноги во время последнего боя против Дастина Порье (28-6-1).

Ирландец приступил к тренировкам на велотренажере.

«5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления».

Конор Макгрегор намерен подняться в средний дивизион.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Конор Макгрегор Дастин Порье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Масвидаль уверен, что Макгрегор никогда не согласится на бой с ним
Масвидаль уверен, что Макгрегор никогда не согласится на бой с ним
MMA
10:45
Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию
Может сразу в тяжелый дивизион? Макгрегор намерен сменить весовую категорию
MMA
20 августа 14:53
Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»
Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»
MMA
18 августа 16:54
Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
Макгрегор хочет войти в историю UFC, став первым чемпионом в трех весовых категориях
MMA
16 августа 19:30
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
Макгрегор провел тренировку со сломанной ногой
MMA
11 августа 12:40
Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»
Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»
MMA
6 августа 13:10

Новости: MMA

Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги
Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги
14:15
Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко
Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко
12:43
Реваншу быть. Ян подписал контракт на второй поединок со Стерлингом
Реваншу быть. Ян подписал контракт на второй поединок со Стерлингом
11:31
Масвидаль уверен, что Макгрегор никогда не согласится на бой с ним
Масвидаль уверен, что Макгрегор никогда не согласится на бой с ним
10:45
Харитонов: «Я не собираюсь останавливаться на достигнутом»
Харитонов: «Я не собираюсь останавливаться на достигнутом»
09:58
Харитонов сломал руку в поединке с Конго на турнире Bellator 265
Харитонов сломал руку в поединке с Конго на турнире Bellator 265
09:14
Конго задушил Харитонова, Сторли раздельным решением забрал победу у Широ на турнире Bellator 265
Конго задушил Харитонова, Сторли раздельным решением забрал победу у Широ на турнире Bellator 265
07:58
Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
20 августа 19:35
Хабиб: «С Чимаева ничего спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи»
Хабиб: «С Чимаева ничего спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи»
20 августа 16:21
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
92
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости