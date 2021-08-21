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Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги
Ирландец получил травму во время последнего боя против Порье
14:15
Конор Макгрегор / фото - mmajunkie.usatoday.com
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) продолжает восстановление после перелома ноги во время последнего боя против Дастина Порье (28-6-1).
Ирландец приступил к тренировкам на велотренажере.
«5 недель, 5 дней после операции, я снова на велосипеде. Работаю в глобальном центре физиотерапевтических тренировок и восстановления».
Конор Макгрегор намерен подняться в средний дивизион.
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