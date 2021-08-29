Макгрегор примирился с Кормье
Макгрегор впервые прошелся после перелома ноги. Видео
Конор еще не может полноценно ступать на ногу
15:50
Конор Макгрегор / Фото: Инстаграм
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил в Instagram, что впервые самостоятельно прошелся после перелома ноги в бою с Дастином Порье.
«Сегодня знаменательный день! Я впервые прошелся после операции. Сейчас выдерживаю 50% массы своего тела! Мне предстоит еще долгий путь восстановления, но сегодня я получил огромный личный стимул. Спасибо всем за постоянную поддержку и пускай всех вас хранит Господь. Счастливого дня».
Напомним, ранее Макгрегор высказался по поводу состава ПСЖ с Лионелем Месси.
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