Чендлер намерен первым подраться с Макгрегором после возвращения
Макгрегор встретился с Джонни Деппом и напоил его своим виски
Конор поблагодарил актера за джентельменское поведение
12:58
Конор Макгрегор и Джонни Депп / Фото: Инстаграм
Ирландская суперзвезда UFC Конор Макгрегор опубликовал в Instagram фото со своей встречи со звездным актером Джонни Деппом.
«Я и Джонни Депп наслаждаемся бокалом прекрасного Proper12.
Спасибо за вашу доброту и гостеприимство по отношению к моим друзьям и семье, Джонни! Настоящий джентльмен».
Напомним, ранее Макгрегор анонсировал свое возвращение в октагон.
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