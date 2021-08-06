Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»

Эпатажный ирландец в очередной раз задел Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов с семьей / Фото: karate.ru

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в очередной раз задел бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в своем Twitter, а затем удалил сообщение.



Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму? Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя до того, как снова окажешься где-нибудь в ловушке? В следующий раз тебе может не так повезти.

Хабиб заявил, что никогда не вернется в бои.