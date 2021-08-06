«Только ненормальный будет говорить о таких вещах». Нурмагомедов ответил на скандальное высказывание Макгрегора
Макгрегор: «Я хочу съесть детей Хабиба!»
Эпатажный ирландец в очередной раз задел Нурмагомедова
6 августа 13:10
Хабиб Нурмагомедов с семьей / Фото: karate.ru
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) в очередной раз задел бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова в своем Twitter, а затем удалил сообщение.
Я хочу съесть его детей! Когда он вообще их видел в последний раз? Жену? Маму?
Как насчет того, чтобы провести время со своими детьми и семьей для разнообразия и не произносить мое имя до того, как снова окажешься где-нибудь в ловушке?
В следующий раз тебе может не так повезти.
Хабиб заявил, что никогда не вернется в бои.
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