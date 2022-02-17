Макгрегор: «Я самый богатый, опасный и неуязвимый»

Конор Макгрегор / фото - Getty Images

Экс-чемпион двух дивизионов UFC Конор Макгрегор (22-6) в своем Instagram опубликовал пост, в котором обратился к коллегам по промоушену, рассказав, почему он считает себя одним из лучших бойцов организации.

Мой самый высокий процент финишей связан с вертикальными ударам. Я не промахиваюсь, работая в граунд-энд-паунде, и не бью по рукам. Я разбиваю мягкие лица, головы и черепа.

Как вы могли видеть, после противостояния со мной люди все в рассечениях. Их кожа лопается, а моя остается гладкой, как масло, и мне даже не нужно поправлять прическу. Вот почему эти крысы меня ненавидят.

Я самый богатый, опасный и неуязвимый. На всякий случай сообщаю вам, крысиные мешки, что я открыл яхтенный сезон, или, как я его еще называю, сезон бархатистой карамельной кожи».