Макгрегор знал, что его нога может сломаться в бою с Порье

Конор Макгрегор / Фото: MMA Fighting

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор (22-6) в Twitter высказался о своем переломе ноги в последнем поединке.



Та же нога, то же место. Считаю, что поэтому я не был в таком шоке, как Андерсон Силва в бою с Вайдманом. Я заранее знал, что что такое может случиться.

У Порье болела голова, а у меня – нога, и меня это устраивает. Нельзя сказать, что его нога тоже была в порядке, я хорошо настучал по ней. Просто чувствую, что в нашем с ним противостоянии еще ничего не решено».