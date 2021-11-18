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Макгрегор знал, что его нога может сломаться в бою с Порье
Конор сильно травмировал ногу еще в тренировочном лагере
15:59
Конор Макгрегор / Фото: MMA Fighting
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор
(22-6) в Twitter высказался о своем переломе ноги в последнем поединке.
«В последнем тренировочном лагере я очень сильно травмировал левую ногу. Многие мои тренировки начинались с открытого гарда и только им ограничивались, я целые раунды проводил на спине и избивал людей до тех пор, пока они не сдавались. Затем я показал это в бою.
Та же нога, то же место. Считаю, что поэтому я не был в таком шоке, как Андерсон Силва в бою с Вайдманом. Я заранее знал, что что такое может случиться.
У Порье болела голова, а у меня – нога, и меня это устраивает. Нельзя сказать, что его нога тоже была в порядке, я хорошо настучал по ней. Просто чувствую, что в нашем с ним противостоянии еще ничего не решено».
Напомним, ранее Макгрегор показал свое желание провести бой с Максом Холловэем.
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