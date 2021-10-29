Хукер – о бое с Махачевым: «Это вечеринка Ислама, но я здесь, чтобы испортить ее»
Махачев: «Если Чендлер победит Гэтжи, то я думаю, что подерусь за титул»
Российский легковес – о раскладе в легком дивизионе UFC
29 октября 12:59
Ислам Махачев / Фото - mmafightingТоповый российский легковес UFC Ислам Махачев (20-1) в интервью YouTube-каналу UFC Arabia с уверенностью заявил, что в случае победы над Дэном Хукером (21-10) на турнире UFC 267 получит шанс сразиться за титул, если Майкл Чендлер (22-6) через неделю выиграет бой у Джастина Гэтжи (22-3) на UFC 268.
«После моего боя с Хукером в нашем дивизионе будет еще два больших поединка. Если Чендлер победит Гэтжи, то я думаю, что подерусь за титул. Я сомневаюсь, что в UFC дадут Майклу второй шанс. Поэтому я буду готов. После этого поединка я не буду отдыхать. Я продолжу тренироваться, находиться в ожидании и двигаться вперед. Я буду готов к титульному поединку. Подстраховать бой Чарльз Оливейра – Дастин Порье? Возможно, хотя до декабря осталось мало времени, для меня это будет сложно. Я думаю, что выступлю уже в следующем году».
Файткард турнира UFC 267.
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