Махачев: «Если Макгрегор будет претендентом на титул, то почему бы не подраться с ним»

Россиянин назвал условие, при котором он будет готов подраться с ирландцем

Конор Макгрегор / фото - marca.com Рейтинговый российский легковес UFC Ислам Махачев (20-1) в интервью YouTube-каналу UFC Arabia заявил, что готов провести поединок против бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-6), если завоюет титул, а ирландец станет претендентом на него. «Я думаю, что Конор будет примерно в топ-15. Я сомневаюсь, что он войдет в топ-5, потому что его время прошло. Если он будет претендентом на титул, то почему бы не подраться с ним? Но я не думаю о деньгах и о том, чтобы согласиться на этот бой сейчас, потому что не знаю, какой он в рейтинге – девятый или десятый. Я должен смотреть вперед и завоевать пояс. Неважно, кто будет следующим после титульного боя. Возможно, Конор победит парней из топ 6-7, и в UFC дадут ему титульник. Если это произойдет, то я буду готов». Конор Макгрегор рассказал о плюсах того, что в последнее время он не мог много двигаться из-за перелома ноги.

Рене Тер Велде