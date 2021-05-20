Махачев: «Топ-10 легкого веса UFC – кучка мерзких стариков»
Махачев: «Когда-нибудь в старости доберусь до чемпионского боя»
Российский средневес – об уровне своей оппозиции в UFC
20 мая 17:40
Ислам Махачев / Фото - eurosportРейтинговый российский легковес UFC Ислам Махачев (18-1) в Instagram высказался по поводу организации своего поединка с малоизвестным бразильцем Тиаго Мойзесом (15-4), который состоится 17 июля на турнире UFC Fight Night.
«17-го июля в Лас-Вегасе проведу следующий бой. В ближайшее время вылетаю в Америку на подготовку. Долго искали соперника, но имеем такой расклад: из топ-10 никто из свободных не согласился драться по разным причинам. Сказали: «Если хочешь получить топа, надо подождать до ноября-декабря». Моя карьера идет медленно, но в правильном направлении. Выигрывая каждый бой, я становлюсь выше в рейтинге. Когда-нибудь в старости я дойду до этого пояса с победной серией в 20 боев».
Махачев сейчас находится на 11-м месте в рейтинге легкого веса и в последнем поединке выиграл сабмишеном у американца Дрю Добера (23-9).
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