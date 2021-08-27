Махачев назвал сильнейшего бойца легкого дивизиона

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 25
Сейчас 5
Сегодня 18
Завтра 26
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс 0:0 Окончен
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче 2:5 Окончен
19:30 Заря - Рапид Вена 2:3 Окончен
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик 2:1 Окончен
21:30 Клуж - Црвена Звезда 1:2 Окончен
22:00 Легия Варшава - Славия Прага 2:1 Окончен
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор 5:0 Окончен
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи 4:0 Окончен
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень 3*:0 Окончен
20:00 Витесс - Андерлехт 2:1 Окончен
20:00 Русенборг - Ренн 1:3 Окончен
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда 2:0 Окончен
21:00 Риека - ПАОК 0:2 Окончен
21:00 Гент - Ракув Ченстохова 3:0 Окончен
21:15 Унион Берлин - КуПС 0:0 Окончен
21:45 Абердин - Карабах 1:3 Окончен
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра 3:0 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
18:00 Млада Болеслав - Фрелунда 1:4 Окончен
19:00 Лукко Раума - Лозанна 2:3 Окончен
19:05 Регле - Цуг 5:3 Окончен
20:45 Цюрих - ХИФК 0:3 Окончен
21:00 Кардифф - Адлер Мангейм 0:5 Окончен
21:15 Сендерйюске - Ред Булл Мюнхен 1:5 Окончен
Теннис (2 события из 83) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Иржи Легецкая - Илья Марченко 2:1 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Анна-Каролина Шмиедлова - Леся Цуренко 2:1 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 1-й тайм
Хоккей (4 события из 4) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
20:05 Лександс - Слован 2:3 2-й период
20:45 Лугано - Шеллефтео 1:1 Перерыв
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи 2:1 Перерыв
21:15 Айсберен - Таппара 0:0 1-й период
Футбол (10 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Мальорка - Эспаньол 1:0 1-й тайм
23:15 Валенсия - Алавес -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень 0:1 Окончен
17:30 Кривбасс - Подолье 3:2 Окончен
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье 0:1 Окончен
18:45 Оболонь - Олимпик 0:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия 2:2 Окончен
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
19:00 ТПС - Фиштаун Пингвинз 1:2 Окончен
19:05 Векше - Спарта Прага 2:1 Окончен
20:05 Лександс - Слован 2:3 2-й период
20:45 Лугано - Шеллефтео 1:1 Перерыв
20:45 Фрибург Готтерон - Оцеларжи 2:1 Перерыв
21:15 Айсберен - Таппара 0:0 1-й период
Теннис (2 события из 58) показать все
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
00:20 Элина Свитолина - Кристина Младенович 2:0 Окончен
19:30 Марта Костюк - Варвара Грачева 1:2 Окончен
Футбол (20 событий из 32) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Сити - Арсенал -:- Запланирован
17:00 Норвич - Лестер -:- Запланирован
17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас -:- Запланирован
19:30 Ливерпуль - Челси -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Марсель - Сент-Этьен -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Бавария - Герта -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Аталанта - Болонья -:- Запланирован
19:30 Лацио - Специя -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Эмполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Эльче - Севилья -:- Запланирован
23:00 Бетис - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Авангард - Ужгород -:- Запланирован
15:30 Полесье - Альянс -:- Запланирован
16:00 Горняк-Спорт - Николаев -:- Запланирован
17:45 Нива Т - Агробизнес -:- Запланирован
18:45 Волынь - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
14:00 Ингулец - ФК Мариуполь -:- Запланирован
16:00 Олимпик - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Металлист-1925 - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Динамо - Колос -:- Запланирован
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Лига чемпионов 21/22
Календарь Таблица
17:00 Млада Болеслав - ХИФК -:- Запланирован
18:45 Сендерйюске - Цуг -:- Запланирован
19:00 Лукко Раума - Адлер Мангейм -:- Запланирован
20:05 Регле - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:00 Кардифф - Лозанна -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Фрелунда -:- Запланирован

Махачев назвал сильнейшего бойца легкого дивизиона

Россиянину предстоит сразиться с экс-чемпионом
MMA
21:30
Махачев назвал сильнейшего бойца легкого дивизиона
Ислам Махачев / фото - UFC

Боец легкой весовой категории UFC Ислам Махачев (20-1) поделился мыслями о раскладе сил в его весовой категории. Россиянин назвал лучшего бойца, выделив его главные сильные стороны.

«Наверное, это чемпион – Чарльз Оливейра. Он борется неплохо, и если его переводить, то с ним не получится так просто доминировать. У него и джиу-джитсу хорошее, и борется он нормально, сам проводит хорошие тейкдауны».  

30-го октября в рамках турнира UFC 267 Махачев проведет поединок против бывшего обладателя титула в легкой весовой категории Рафаэля Дос Аньоса (30-13).

Махачев недавно высказался о своем сопернике.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ислам Махачев Чарльз Оливейра

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Все-таки Порье? Оливейра назвал сроки своей защиты титула UFC
Все-таки Порье? Оливейра назвал сроки своей защиты титула UFC
MMA
08:18
Махачев: «Сейчас Дос Аньос опаснее, чем в бою с Хабибом»
Махачев: «Сейчас Дос Аньос опаснее, чем в бою с Хабибом»
MMA
23 августа 12:39
Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
MMA
20 августа 19:35
Махачев после поединка с Дос Аньосом может провести претендентский бой
Махачев после поединка с Дос Аньосом может провести претендентский бой
MMA
20 августа 15:42
Порье назвал двух потенциальных соперников на следующий бой
Порье назвал двух потенциальных соперников на следующий бой
MMA
18 августа 15:55
Проспект UFC из СНГ раскритиковал Хабиба и Махачева
Проспект UFC из СНГ раскритиковал Хабиба и Махачева
MMA
9 августа 08:50

Новости: MMA

Махачев назвал сильнейшего бойца легкого дивизиона
Махачев назвал сильнейшего бойца легкого дивизиона
21:30
Тилл готов вернуться в полусредний вес ради боя с Усманом
Тилл готов вернуться в полусредний вес ради боя с Усманом
14:25
Стерлинг - о реванше с Яном: «Будет насилие»
Стерлинг - о реванше с Яном: «Будет насилие»
12:30
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира PFL 9: Хайбулаев – Логейн
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира PFL 9: Хайбулаев – Логейн
10:23
Барбоза – о бое с Чикадзе: «Моя цель – пойти и повеселиться»
Барбоза – о бое с Чикадзе: «Моя цель – пойти и повеселиться»
09:58
Чикадзе: «Эдсон – громкое имя, и как только я выдержу это испытание, я буду готов ко всему»
Чикадзе: «Эдсон – громкое имя, и как только я выдержу это испытание, я буду готов ко всему»
09:37
Официально. Чимаев вернется в октагон на турнире UFC 267
Официально. Чимаев вернется в октагон на турнире UFC 267
08:35
Все-таки Порье? Оливейра назвал сроки своей защиты титула UFC
Все-таки Порье? Оливейра назвал сроки своей защиты титула UFC
08:18
Макгрегор примирился с Кормье
Макгрегор примирился с Кормье
08:00
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
4
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
История
Сестра против сестры. Они родились в одной семье, в одном городе, но стали соперницами на чемпионате Европы
Волейбол
26 августа 16:30
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Известный тренер рассказал, в какой момент Джошуа нокаутирует Усика
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 17:59
8
Все новости