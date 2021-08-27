Махачев после поединка с Дос Аньосом может провести претендентский бой
Махачев назвал сильнейшего бойца легкого дивизиона
Россиянину предстоит сразиться с экс-чемпионом
21:30
Ислам Махачев / фото - UFC
Боец легкой весовой категории UFC Ислам Махачев (20-1) поделился мыслями о раскладе сил в его весовой категории. Россиянин назвал лучшего бойца, выделив его главные сильные стороны.
«Наверное, это чемпион – Чарльз Оливейра. Он борется неплохо, и если его переводить, то с ним не получится так просто доминировать. У него и джиу-джитсу хорошее, и борется он нормально, сам проводит хорошие тейкдауны».
30-го октября в рамках турнира UFC 267 Махачев проведет поединок против бывшего обладателя титула в легкой весовой категории Рафаэля Дос Аньоса (30-13).
Махачев недавно высказался о своем сопернике.
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