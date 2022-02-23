Махачев рассказал кто, отказался от боя с ним

Эти все бойцы из топ-10

Ислам Махачев / ФОТО: ФБУ

Российский легковес UFC Ислам Махачев (21-1) рассказал, кто отказался от поединка с ним после того как травму получил Бенеил Дариуш (21-4-1).



«Когда Али Абдель-Азиз позвонил и сказал, что Дариуш травмировался, я ответил: «Эй, у нас есть Рафаэль Дос Аньос». Он должен был драться с Рафаэлем Физиевым, но у того начались проблемы с визой. Я сказал: «Думаю, он готов. Позвони ему». Али ответил, что он не хочет драться. Тогда я попросил позвонить Тони Фергюсону, Грегору Гиллеспи, Майклу Чендлеру, еще кому-нибудь.

Только Бобби согласился. Думаю, этому парню нужны деньги, из-за чего он и согласился. Все эти бойцы из топ-10 просто много болтают. У нас есть много хороших бойцов без рейтинга».