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Махачев: «Сейчас Дос Аньос опаснее, чем в бою с Хабибом»

Российский легковес уверен в своей победе над экс-чемпионом UFC
MMA
12:39
Махачев: «Сейчас Дос Аньос опаснее, чем в бою с Хабибом»
Ислам Махачев / Фото - ringside24
Топовый российский легковес UFC Ислам Махачев (19-1) в интервью YouTube-каналу RT Sport MMA с уверенностью заявил, что его следующий соперник, экс-чемпион промоушена Рафаэль Дос Аньос (30-13) опаснее, чем в поединке с Хабибом Нурмагомедовым, который состоялся в 2014 году.

«Сейчас Дос Аньос опаснее, чем тогда. У него больше уверенности, он провел много тяжелых боев, у него точно стало больше опыта. Думаю, что сейчас он более детально разбирает каждого соперника. Он будет тщательно готовиться ко мне, брать в лагерь подходящих бойцов. Но я не думаю, что результат изменится, что в 2014-м, что в 2021-м».


Напомним, поединок Махачев – Дос Аньос состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). 

Ранее сообщалось, что победитель этого противостояния может провести претендентский бой.
Владимир Кириченко
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Теги

Ислам Махачев Рафаэль Дос Аньос Хабиб Нурмагомедов

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