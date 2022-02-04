Дариуш: «Я еще не видел, чтобы кто-нибудь по-настоящему прессинговал Махачева»
Махачев уверен, что после победы над Дариушем сразится с Оливейрой
Российский легковес жаждет завоевать пояс UFC
11:22
Ислам Махачев / Фото - eurosportТоповый российский легковес UFC Ислам Махачев (21-1) в интервью YouTube-каналу Red Corner MMA с уверенностью заявил, что после возможной победы над Бенеилом Дариушем (21-4-1) встретится с действующим чемпионом в своем дивизионе Чарльзом Оливейрой (32-8).
«Готов ли я поставить свою машину против Tesla Дариуша? Почему бы и нет? Но я не думаю об этом, потому что этот поединок приблизит меня к титулу. Поэтому я думаю о поясе».
«Я считаю, что меня будет ждать бой с Чарльзом Оливейрой. Сейчас Оливейра – чемпион, и в последних двух поединках он показал хорошие навыки. Поэтому думаю, что в конце года я встречусь с ним в Абу-Даби».
Напомним, что бой Махачев – Дариуш состоится 26 февраля в мэйн-ивенте турнира серии UFC Fight Night.
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