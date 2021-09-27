Дос Аньос не выйдет на бой с Махачевем. Бразилец снялся с поединка
Махачев вместо травмированного Дос Аньоса может встретится с Фергюсоном или Хукером
Топовый российский легковес находится в ожидании нового соперника
27 сентября 13:24
Ислам Махачев / Фото - eurosportМенеджер российского легковеса UFC Ислама Махачева (19-1), Али Абдель-Азиз, сообщил, что после отмены поединка с Рафаэлем Дос Аньосом (30-13) его подопечный намерен выйти в октагон с экс-временным чемпионом легкого дивизиона Тони Фергюсоном (25-6) или рейтинговым новозеландцем Дэном Хукером (21-10). Об этом в Twitter сообщил журналист MMA Junkie Джон Морган.
«Поговорил с Али Абдель-Азизом, который подтвердил, что Ислам Махачев нуждается в новом сопернике на UFC 267. Али сказал, что в UFC работают над этим, но лично он верит, что в данный момент Тони Фергюсон (25-6) и Дэн Хукер – два единственных реалистичных варианта с точки зрения рейтинга и готовности».
Напомним, ранее Дос Аньос заявил, что перенес операцию на колене. Изначально он надеялся восстановиться до боя с Махачевым, который должен был состояться 30 октября, но, видимо, решил все же не рисковать здоровьем.
Поединок Махачев – Дос Аньос должен был состояться 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ). Накануне бразилец сообщил, что получил травму и не сможет выйти на бой.
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