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Маккарти: «Джон Джонс победит Нганну и Гане девять раз из десяти»

Джон не сомневается, что оба тяжеловеса являются лакомой добычей для «Бонса»
MMA
08:49
Маккарти: «Джон Джонс победит Нганну и Гане девять раз из десяти»
Джон Джонс, Фрэнсис Нганну, Сирил Гане

Легендарный рефери Джон Маккарти высказался о гипотетических боях бывшего чемпиона полутяжелого веса Джона Джонса (26-1) в тяжелом дивизионе против Фрэнсиса Нганну (17-3) и Сирила Гане (10-1). Слова «Большого Джона» приводит портал sportskeeda.com.

«Джонс перевел бы Сирила Гане в партер и забил бы его там до смерти. Фрэнсис может нокаутировать Джона, если попадет.

Сирил также может нокаутировать Джона. Нокаутировать можно любого бойца. Но если посмотреть на их бои, то Джон Джонс точно победит их девять раз из десяти».

Напомним, ранее Джонс также заявил, что поглумится над Нганну и Гане.

Карен Агабекян
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Теги

Сирил Гане Фрэнсис Нганну Джон Джонс Джон Маккарти

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