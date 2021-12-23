Фрейре жестко нокаутировал Куилли и завоевал вакантный пояс Bellator в легком весе
Макки после одного брата Фрейре готов побить другого
Эй Джей может стать первый бойцом в истории, отобравшим чемпионские титулы у двух братьев
21:59
Эй Джей Макки / Фото: The Mac Life
Чемпион Bellator в полулегком весе Эй Джей Макки (18-0) после того, как отобрал титул у Патрисио Фрейре, готов подняться в легкий вес и сразиться с чемпионом Патрики Фрейре (24-10).
«Патрики, я заберу у тебя этот пояс, если ты готов со мной драться».
Напомним, Макки в крайнем поединке задушил в первом раунде Патрисио Фрейре.
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