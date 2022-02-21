Мороз – об Агаповой: «Она глупый человек, наверно перекурила чего-то»
Мария Агапова: «Мой тренер сказал, что Мороз не стала лучше драться. Значит, он знает, как победить ее»
Поединок между бойцами состоится на турнире UFC 272
10:41
Мария Агапова / Фото - TwitterКазахстанский боец женского наилегчайшего дивизиона Мария Агапова (10-2) высказался о подготовительном процессе к поединку с украинкой Мариной Мороз (10-3).
Цитирует Агапову telecomasia.net.
Как вы готовитесь к бою с Мороз?
«Сейчас я тренируюсь с Роджером (Краль, тренер Агаповой – прим. ред.) в американском Top Team Sunrise. Мы обсуждали Марину. Шесть лет назад Роже готовил Валери Летурно к бою с ней. Валери избила Мороз. Роджер говорит, что Марина не стала лучше драться. Значит, он знает, как победить ее».
Марина тренируется с Йоанной Енджейчик, которая подражает вашему стилю. Поможет ли это ей и кто помогает тебе в спаррингах?
«В спаррингах мне помогают в основном парни: Кристиан, Райан, Майки, Дас. Они не знамениты, но являются хорошими бойцами. Они тренируются в Sanford MMA и приходят к нам на Sunrise, когда Роджер просит их помочь мне. Я работала с бойцами-мужчинами на протяжении всего лагеря. Через несколько дней я отправлюсь на последний этап подготовки в Лас-Вегас. Роджер подготовил для меня несколько хороших девушек, но я не знаю, кого именно. Он говорит, что это будет сюрприз».
«Я также работала со стажером Роджера Ронни Лоуренсом. Сейчас он отправился на UFC 271. К сожалению, мы не могли много поработать в этом лагере. Но Ронни всегда помогает мне готовиться. Скорость и ударная техника Марины ничто по сравнению с ним. Когда тебя бьет Ронни, ты никого не боишься».
Поединок Мороз – Агапова состоится 5 марта в предварительном карде турнира UFC 272.
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