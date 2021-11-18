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Масвидаль: «Если Эдвардс скажет нет, тогда я перейду к трусливой заднице Ковингтона»

Двукратный претендент на титул UFC готов подраться с британцем или американцем
MMA
08:10
Масвидаль: «Если Эдвардс скажет нет, тогда я перейду к трусливой заднице Ковингтона»
Хорхе Масвидаль / фото - mmanews.com

Топовый американский боец UFC Хорхе Масвидаль (35-15) на шоу The MMA Hour признался, что все еще рассчитывает подраться с британцем Леоном Эдвардсом (18-3), но также открыт и к поединку против соотечественника Колби Ковингтона (16-3).

«Если [Эдвардс] скажет нет, тогда я пойду дальше, перейду к трусливой заднице Колби. Я иду на серии из двух поражений, и мне нужно убедиться, что я выхожу в октагон здоровым, будучи в состоянии выложиться на все сто процентов. Если он [Эдвардс] хочет подождать до февраля или марта, я смогу снести ему голову на глазах всего мира. Если нет, то, что я могу поделать? Но в конце концов мы с ним обязательно встретимся».

Хорхе Масвидаль был вынужден сняться с боя с Леоном Эдвардсом на декабрьском турнире UFC 269.

Рене Тер Велде
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Колби Ковингтон Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль

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