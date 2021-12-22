Масвидаль отреагировал на вызов Джейка Пола
Масвидаль готов выйти на поединок с Джейком Полом за космический гонорар
Известный американский полусредневес намерен диктовать свои условия
13:34
Хорхе Масвидаль / Фото - mmada.netЭкс-претендент на титул UFC в полусреднем дивизионе Хорхе Масвидаль (35-15, ММА) в Twitter заявил, что намерен получить за боксерский поединок с известным американским видеоблогером Джейком Полом (5-0, 4 КО) сумасшедшую сумму.
«Во-первых, UFC не позволит мне уйти драться за мелочь. Во-вторых, давай 20 миллионов гарантированно плюс PPV. Я уверен, что UFC будет не против, если я заплачу им комиссионные, а потом с радостью разобью твое лицо».
«Если UFC все равно откажется из-за слишком маленькой суммы, то тогда приходи сюда, подпиши контракт на один бой, и мы можем договориться, что в клетке я буду только боксировать. Если я сделаю что-то кроме этого, то отдам тебе свой гонорар. Приходи сюда, получи свои деньги и приляг».
Напомним, Пол на подкасте IMPAULSIVE предложил Масвидалю 5 миллионов долларов за очный поединок.
Ранее сообщалось, что Масвидаль готов провести поединок с Леоном Эдвардсом (18-3) или Колби Ковингтоном (16-3).