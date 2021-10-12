Масвидаль и Эдвардс проведут бой на UFC 269

Британец не проигрывал с декабря 2015 года

Хорхе Масвидаль / фото - UFC

Как сообщает портал MMA Junkie, ссылаясь на изначальную новость Ариэля Хельвани, руководство промоушена наконец-то добилось своего, склонив вечного претендента Леона Эдвардса (18-3) принять поединок с Хорхе Масвидалем (35-15) на грядущем декабрьском турнире UFC 269.

Напомним, британец Эдвардс занимает третью строчку рейтинга среди лучших бойцов полусредней весовой категории. Британец не проигрывал с декабря 2015 года, одержав девять побед в последних десяти поединках. Свое последнее выступление боец провел в июне, взяв верх судейским решением над Нейтом Диасом (20-13) .

Масвидаль, тем временем, идет на серии из двух поражений, которые он потерпел в боях с действующим чемпионом дивизиона Камару Усманом (19-1) на UFC 251 и UFC 261.

Хорхе Масвидаль обвинил Леона Эдвардса в нежелании драться.