Масвидаль сообщил, когда планирует вернуться
Масвидаль хочет провести бой против Бернса или Эдвардса
Американец готов встретиться с любым соперником, победа над которым приблизит его к титулу
11:35
Хорхе Масвидаль / фото - mmajunkie.usatoday.com
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15) сообщил, что хочет следующий поединок провести против бразильца Гилберта Бернса (19-4) или британца Леона Эдвардса (19-3). По словам Хорхе, он готов встретиться с любым соперником, победа над которым приблизит его к очередной попытке по завоеванию чемпионского титула.
Масвидаля цитирует портал bjpenn.com:
«Я еще не знаю человека, с которым проведу следующий бой. Но я слышал, как парни вызывают меня. Гилберт Бернс вызывал меня. Если мы сможем договориться с Бернсом или Леоном Эдвардсом, другими словами с любым парнем, который приблизит меня к титулу, я готов. Меня не волнует, скольких соперников мне придется победить, прежде чем я получу чемпионский титул».
Хорхе Масвидаль рассказал, когда планирует вернуться в октагон.
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