Масвидаль: «Ковингтон может принимать любые стероиды, но у него все равно не появятся способности, победить Усмана»

Американец уверен, что его соотечественник и в этот раз не сможет победить нигерийца

Хорхе Масвидаль / фото - UFC Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль (35-15) поделился своим мнением относительно предстоящего матча-реванша между чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом (19-1) и соотечественником Колби Ковингтоном (16-2). Масвидаля цитирует портал mmanews.com: «Кто выиграет в этом поединке, и кого я выбираю в качестве победителя, так это Усмана. Камару развивался и продемонстрировал в последних боях, что он стал сильнее в тех направлениях, которые неудобны для Ковингтона. Колби никогда не чувствовал себя комфортно с таким бойцами. Ковингтон может принимать все стероиды, которые захочет, но у него все равно не появятся способности, победить Усмана». Колби Ковингтон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Камару Усманом.

Рене Тер Велде