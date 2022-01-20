Официально. Масвидаль и Ковингтон выйдут в октагон на турнире UFC 272
Масвидаль – Ковингтону: «Я сломаю твое лицо за все, что ты сказал»
Американец прокомментировал предстоящий поединок против соотечественника
12:00
Хорхе Масвидаль / фото - Getty Images
Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35-15) в эфире подкаста The MMA Hour прокомментировал предстоящий поединок против Колби Ковингтона (16-3).
«Хоть я и не был в зале, но все это время тренировался. И вот бой анонсировали, а я уже в форме. Типа погнали, я, черт возьми, сломаю твое лицо за все, что ты сказал. Посмотрим, что будет, когда мы выйдем в клетку.
Думаю, этот человек никому не нравится. Кому может быть по душе человек, который говорит о женах бывших одноклубников. Ты будешь биться с чуваком или его женой? В чем дело? Он запутался как в жизни, так и в своей ориентации. И я не пытаюсь высмеивать его за это. Просто тип жестко запутался, и я его размотаю».
Поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля возглавит турнир UFC 272.