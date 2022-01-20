Масвидаль – Ковингтону: «Я сломаю твое лицо за все, что ты сказал»

Хорхе Масвидаль / фото - Getty Images

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35-15) в эфире подкаста The MMA Hour прокомментировал предстоящий поединок против Колби Ковингтона (16-3).

Думаю, этот человек никому не нравится. Кому может быть по душе человек, который говорит о женах бывших одноклубников. Ты будешь биться с чуваком или его женой? В чем дело? Он запутался как в жизни, так и в своей ориентации. И я не пытаюсь высмеивать его за это. Просто тип жестко запутался, и я его размотаю».