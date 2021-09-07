Масвидаль уверен, что Макгрегор никогда не согласится на бой с ним
Масвидаль намерен провести поединок с Ником Диасом
Экс-претендент на титул UFC бредит боем с опытным американцем
15:38
Хорхе Масвидаль / Фото - mmajunkie.usatoday.comБывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15) сообщил, что хочет следующий поединок провести против скандального американца Ника Диаса (26-10), если он покажет себя во всей красе в реванше с Робби Лоулером (28-15).
Цитирует Хорхе ESPN.
«Если Ник выполнит свою работу и будет хорошо выглядеть в бою с Лоулером, почему бы мне не встретиться с ним? Я бы с радостью разделил октагон с Ником. Это бой, которого я всегда хотел. В свое время мы выступали в Strikeforce. Я был в легком весе, а он в полусреднем. Ничего личного, но если мы подеремся, это будет круто».
Ранее сообщалось, что Масвидаль намерен выйти в октагон против бразильца Гилберта Бернса (19-4) или британца Леона Эдвардса (19-3).
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