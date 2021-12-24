Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок

Хорхе Масвидаль / фото - UFC

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15), который уже полностью восстановился после травмы и готов вернуться в октагон, назвал желаемых соперников на следующий поединок.

Цитирует Хорхе портал middleeasy.com:

Когда вам всем надоест просто называть мое имя, и вы решитесь поставить свою подпись, тогда мы приступим к работе. Я имею в виду ту маленькую актрису, которая работает в Disney Channel (Джейк Пол) и только говорит обо мне, а драться не собирается. Также ту сучку, которая продает дешевые виски (Конор Макгрегор). Хрупкого ублюдка (Колби Ковингтон), у которого всегда сломанное лицо и того, кто сидит в Англии (Леон Эдвардс) и говорит дерьмо.

Так давайте, один из вас подпишите контракт. Я собираюсь вырубить вас, но в процессе вы заработаете много денег».