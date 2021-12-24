Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 30
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 98:104 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс 111:101 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Перенесен
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс 126:107 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс 108:94 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 89:105 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (15 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:45 Белый Барс - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Баффало Сэйбрс -:- Перенесен
02:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Миннесота Уайлд - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Даллас Старз -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
05:00 Сан-Хосе Шаркс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (15 событий из 15) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 96:98 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Хьюстон Рокетс 118:106 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Орлеан Пеликанс 104:110 Окончен
02:30 Майами Хит - Детройт Пистонс 115:112 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардз 117:124 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Милуоки Бакс 95:102 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Шарлотт Хорнетс 107:115 Окончен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 113:101 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 128:116 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис Гриззлис 113:104 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 110:138 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Днепр -:- Запланирован
18:00 Прометей - Харьковские Соколы -:- Запланирован
19:00 Черкасские Мавпы - Киев-Баскет -:- Запланирован
Хоккей (1 событие из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
15:00 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
19:00 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
21:30 Милуоки Бакс - Бостон Селтикс -:- Запланирован

Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок

Американец уже полностью восстановился после травмы
MMA
07:40
Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок
Хорхе Масвидаль / фото - UFC

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15), который уже полностью восстановился после травмы и готов вернуться в октагон, назвал желаемых соперников на следующий поединок.

Цитирует Хорхе портал middleeasy.com:

«Меня больше нет в списке травмированных бойцов, но никто не хочет подписывать контракт на бой со мной. Контракты сданы, но никто не хочет ставить свою подпись на нем.

Когда вам всем надоест просто называть мое имя, и вы решитесь поставить свою подпись, тогда мы приступим к работе. Я имею в виду ту маленькую актрису, которая работает в Disney Channel (Джейк Пол) и только говорит обо мне, а драться не собирается. Также ту сучку, которая продает дешевые виски (Конор Макгрегор). Хрупкого ублюдка (Колби Ковингтон), у которого всегда сломанное лицо и того, кто сидит в Англии (Леон Эдвардс) и говорит дерьмо.

Так давайте, один из вас подпишите контракт. Я собираюсь вырубить вас, но в процессе вы заработаете много денег».

Хорхе Масвидаль готов провести поединок с Леоном Эдвардсом (18-3) или Колби Ковингтоном (16-3).

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хорхе Масвидаль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Он за всю жизнь столько не заработал. Известно, сколько предложили Масвидалю за бой с Джейком Полом
Он за всю жизнь столько не заработал. Известно, сколько предложили Масвидалю за бой с Джейком Полом
Бокс Профессиональный бокс
22 декабря 15:36
Масвидаль готов выйти на поединок с Джейком Полом за космический гонорар
Масвидаль готов выйти на поединок с Джейком Полом за космический гонорар
MMA
22 декабря 13:34
Масвидаль отреагировал на вызов Джейка Пола
Масвидаль отреагировал на вызов Джейка Пола
MMA
19 декабря 12:15
Совсем крыша поехала? Джейк Пол бросил вызов еще двум звездным бойцам UFC
Совсем крыша поехала? Джейк Пол бросил вызов еще двум звездным бойцам UFC
MMA
19 декабря 11:52
Масвидаль: «Я хочу сначала встретиться с Эдвардсом, а потом разбить лицо Ковингтону»
Масвидаль: «Я хочу сначала встретиться с Эдвардсом, а потом разбить лицо Ковингтону»
MMA
27 ноября 10:00
1

Новости: MMA

Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок
Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок
07:40
Ответ Джейку Полу. Дацик проведет поединок против интернет-звезды «Пулеметчика»
Ответ Джейку Полу. Дацик проведет поединок против интернет-звезды «Пулеметчика»
23 декабря 22:40
Макки после одного брата Фрейре готов побить другого
Макки после одного брата Фрейре готов побить другого
23 декабря 21:59
Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
23 декабря 21:47
Биспинг: «Если бы не Адесанья, Веттори стал бы чемпионом»
Биспинг: «Если бы не Адесанья, Веттори стал бы чемпионом»
23 декабря 20:36
Жесткий кавказский ответ. Чимаев собрался оторвать голову Мухаммада
Жесткий кавказский ответ. Чимаев собрался оторвать голову Мухаммада
23 декабря 19:58
Усман хочет побороться с Джошуа
Усман хочет побороться с Джошуа
Профессиональный бокс
23 декабря 18:55
Кевин Ли назвал условие, при котором может вернуться в UFC
Кевин Ли назвал условие, при котором может вернуться в UFC
23 декабря 14:55
«Я поднимаю в разы больше, чем все вы, тупые у*бища». Как Джейк Пол отреагировал на предложение перейти в UFC
«Я поднимаю в разы больше, чем все вы, тупые у*бища». Как Джейк Пол отреагировал на предложение перейти в UFC
23 декабря 12:52
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Украинская теннисистка опубликовала соблазнительное фото в бикини
Теннис
19 декабря 10:25
5
Все новости