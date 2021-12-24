Масвидаль назвал желаемых соперников на следующий поединок
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе американец Хорхе Масвидаль (35-15), который уже полностью восстановился после травмы и готов вернуться в октагон, назвал желаемых соперников на следующий поединок.
Цитирует Хорхе портал middleeasy.com:
«Меня больше нет в списке травмированных бойцов, но никто не хочет подписывать контракт на бой со мной. Контракты сданы, но никто не хочет ставить свою подпись на нем.
Когда вам всем надоест просто называть мое имя, и вы решитесь поставить свою подпись, тогда мы приступим к работе. Я имею в виду ту маленькую актрису, которая работает в Disney Channel (Джейк Пол) и только говорит обо мне, а драться не собирается. Также ту сучку, которая продает дешевые виски (Конор Макгрегор). Хрупкого ублюдка (Колби Ковингтон), у которого всегда сломанное лицо и того, кто сидит в Англии (Леон Эдвардс) и говорит дерьмо.
Так давайте, один из вас подпишите контракт. Я собираюсь вырубить вас, но в процессе вы заработаете много денег».
Хорхе Масвидаль готов провести поединок с Леоном Эдвардсом (18-3) или Колби Ковингтоном (16-3).