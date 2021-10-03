Масвидаль обвинил Эдвардса в нежелании драться: «Возможно, нам придется двигаться дальше, потому что он трус»

Хорхе Масвидаль / фото - UFC

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35-15) сделал выпад в адрес британца Леона Эдвардса (19-3), обвинив того в нежелании выходить с ним в октагон.

Американца цитирует sportskeeda.com.

Леон говорил о том, что я отказался от боя с ним. Нет, гребаный идиот, я дрался за титул. Окей, теперь, когда у меня появилось немного свободного времени, я бы посчитал гребаные зубы этого парня, но его днем с огнем не сыщешь. Так что, возможно, нам придется двигаться дальше, потому что он трус».