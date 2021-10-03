Масвидаль: «Мой бой с Макгрегором стал бы крупнейшим в истории UFC»
Масвидаль обвинил Эдвардса в нежелании драться: «Возможно, нам придется двигаться дальше, потому что он трус»
Американец сделал выпад в адрес британца
3 октября 09:25
Хорхе Масвидаль / фото - UFC
Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35-15) сделал выпад в адрес британца Леона Эдвардса (19-3), обвинив того в нежелании выходить с ним в октагон.
Американца цитирует sportskeeda.com.
«Леон Эдвардс – это гребаная болтающая машина, потому что у него перед лицом был контракт, а он отказывался от поединка два или три раза. Так что мы уже пошли дальше. Мы не собираемся называть имена или что-то в этом роде.
Леон говорил о том, что я отказался от боя с ним. Нет, гребаный идиот, я дрался за титул. Окей, теперь, когда у меня появилось немного свободного времени, я бы посчитал гребаные зубы этого парня, но его днем с огнем не сыщешь. Так что, возможно, нам придется двигаться дальше, потому что он трус».
Леон Эдвардс заявил, что готов провести бой с Хорхе Масвидалем до конца года.
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