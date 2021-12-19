Масвидаль: «Я хочу сначала встретиться с Эдвардсом, а потом разбить лицо Ковингтону»
Масвидаль отреагировал на вызов Джейка Пола
Американец не горит желанием разделить октагон с блогером
12:15
Хорхе Масвидаль / фото - UFC
Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль (35-15) ответил на вызов блогера Джейка Пола после эффектной досрочной победы в реванше с Тайроном Вудли.
«Послушай, мужик, черт побери, я тебе не по карману . Ты, б***ь, не можешь позволить себе меня и остальных бойцов, которых упомянул. Я знаю, сколько ты платишь. Ты болтаешь о больших суммах: 50 миллионов здесь, 100 миллионов там. Полная чушь. Если бы это было правдой, то Мейвезер принял бы поединок с тобой. Но он не соглашается, потому что ты не приносишь такой доход.
Я открою тебе маленькую тайну обо мне: я дерусь либо за деньги, либо с лучшими в мире. Ты не подходишь ни туда ни сюда. Понял? Знаю, что это больно, но ты ни лучший в мире, ни лучший вариант по деньгам.
Приходи в UFC, подпиши контракт на один бой, и пусть Дана Уайт заплатит тебе сколько нужно. Обещаю, что я сломаю тебя на глазах у всего мира. Если ты действительно этого хочешь, то приди и возьми».
Хорхе Масвидаль готов провести поединок с Леоном Эдвардсом (18-3) или Колби Ковингтоном (16-3).