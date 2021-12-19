Масвидаль отреагировал на вызов Джейка Пола

Хорхе Масвидаль / фото - UFC

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль (35-15) ответил на вызов блогера Джейка Пола после эффектной досрочной победы в реванше с Тайроном Вудли.

Я открою тебе маленькую тайну обо мне: я дерусь либо за деньги, либо с лучшими в мире. Ты не подходишь ни туда ни сюда. Понял? Знаю, что это больно, но ты ни лучший в мире, ни лучший вариант по деньгам.

Приходи в UFC, подпиши контракт на один бой, и пусть Дана Уайт заплатит тебе сколько нужно. Обещаю, что я сломаю тебя на глазах у всего мира. Если ты действительно этого хочешь, то приди и возьми».