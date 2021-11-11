Масвидаль: «Ковингтон может принимать любые стероиды, но у него все равно не появятся способности, победить Усмана»
Масвидаль снялся с поединка против Эдвардса на турнире UFC 269
Противостояние в полусреднем дивизионе должно было пройти 11 декабря
10:39
Хорхе Масвидаль / Фото - MMA JunkieСедьмой номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Хорхе Масвидаль (35-15) не выйдет в октагон на поединок с Леоном Эдвардсом (18-3), который был запланирован 11 декабря на последнем номерном турнире этого года UFC 269.
По слухам, Масвидаль получил травму, характер которой остается неизвестным. Об этом сообщает mmajunkie.usatoday.com.
Пока не сообщается, будет ли промоушен искать для Эдвардса другого оппонента или же попробует перенести его бой с Масвидалем на другую дату.
Напомним, британец Эдвардс занимает третью строчку рейтинга среди лучших бойцов полусредней весовой категории. Британец не проигрывал с декабря 2015 года, одержав девять побед в последних десяти поединках. Свое последнее выступление боец провел в июне, взяв верх судейским решением над Нэйтом Диасом (20-13) .
Масвидаль, тем временем, идет на серии из двух поражений, которые он потерпел в боях с действующим чемпионом дивизиона Камару Усманом (19-1) на UFC 251 и UFC 261.
Ранее Масвидаль обвинил Эдвардса в нежелании драться.
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