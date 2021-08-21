Масвидаль уверен, что Макгрегор никогда не согласится на бой с ним

Американец уверен, что ирландец избегает поединка с ним

Хорхе Масвидаль / фото - bleacherreport.com

Некоторое время назад, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор (22-6) заявил, что в скором времени намерен стать чемпионом полусреднего дивизиона. На такое заявление отреагировал один из лидеров этой весовой категории американец Хорхе Масвидаль (35-15), который предположил, что Макгрегор никогда не согласится на бой с ним.

Хорхе цитирует издательство middleeasy.com:

«Я крупный мужчина, а он очень маленький и хрупкий парень. Я знаю точно, что он не хочет боя со мной. Я думаю, что в UFC не смогут заплатить достаточно Макгрегору, чтобы он согласился на этот поединок. Я об этом стараюсь не думать, потому что мне особо не нужен этот бой».

Также Хорхе рассказал, как обстоят дела с организацией его следующего поединка.

«Моим следующим соперником должен стать парень, победа над которым, скорее всего, доставит меня к титулу. Все будет ясно в течение двух недель. За этот период я должен встретиться с представителями UFC и все решить».

Хорхе Масвидаль хочет следующий поединок провести против бразильца Гилберта Бернса (19-4) или британца Леона Эдвардса (19-3).