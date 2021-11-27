Масвидаль: «Я хочу сначала встретиться с Эдвардсом, а потом разбить лицо Ковингтону»

Двукратный претендент на титул UFC готов подраться с британцем или американцем

Хорхе Масвидаль / фото - UFC

Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль (35-15) готов провести поединок с британцем Леоном Эдвардсом (18-3), но если этот бой будет недоступен, то с удовольствием разделит октагон со своим соотечественником и бывшим товарищем Колби Ковингтоном (16-3).

Масвидаля цитирует портал mmanews.com:

«Если решение нужно было бы принять сейчас, то я бы сказал, что надеру Леону задницу. Потому что я уже подписал контракт на бой с ним. Я готов поступить как мужчина и не отказываюсь от поединка с Эдвардсом. Но если этого не произойдет, тогда я с удовольствием разобью лицо Колби Ковингтону. Хочу сказать, что мы сейчас говорим о самом большом трусе в нашем спорте и во всех подразделениях. Этот парень является королем трусов и из-за этого не может контролировать себя. Так что я с радостью изобью его и получу за это щедрую награду. Но сначала я хотел бы встретиться с Леоном, потому что подписал первый контракт, но наш бой сорвался».

Хорхе Масвидаль был вынужден сняться с боя с Леоном Эдвардсом на декабрьском турнире UFC 269.