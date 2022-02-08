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Масвидаль: «Я покажу, что Ковингтон очень ограниченный боец»

Американец прокомментировал грядущий поединок против соотечественника
MMA
08:10
Масвидаль: «Я покажу, что Ковингтон очень ограниченный боец»
Хорхе Масвидаль / фото - bleacherreport.com

Бывший претендент на пояс UFC в полусреднем весе Хорхе Масвидаль (35-15) прокомментировал грядущий поединок против экс-обладателя временного титула Колби Ковингтона (16-3).

Хорхе цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Это так круто, что вскоре у меня будет возможность ударить этого парня прямо в лицо. А мне ведь действительно не нравится этот чувак, и за бой с ним мне заплатят огромную кучу денег. Я не могу дождаться, чтобы в очередной раз разоблачить его на глазах у всего мира. Этот человек – шарлатан.

Если вы не верите мне, тогда спросите у него, какой его любимый закон Трампа, когда тот был президентом, или что-то в таком роде. Спросите этого идиота что-либо касательно политики. И вы увидите, что он не более, чем подделка. Он лишь держит в руках книги, чтобы спровоцировать других, но сам он не имеет ни малейшего понятия, о чем говорит. Ну а если говорить о боях, то тут он очень ограниченный. И 5-го марта я собираюсь вам это показать».

Поединок Колби Ковингтона и Хорхе Масвидаля возглавит турнир UFC 272.

Рене Тер Велде
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