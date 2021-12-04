Официально. Гэтжи встретится встретится с победителем боя Оливейра – Порье
Майкл Чендлер дал свой прогноз на титульный бой Оливейра – Порье
Бывший соперник Оливейры верит в силы претендента
19:37
Майкл Чендлер / фото - Getty Images
Американский боец легкого веса UFC Майкл Чендлер (22-7) поделился своими ожиданиями от титульного боя своего экс-соперника Чарльза Оливейры (31-8) против Дастина Порье (28-6).
«Я буду слушать свою интуицию и скажу, что выиграет Дастин Порье. Думаю, долгие годы ему суждено было взять золото UFC. Да, Чарльз Оливейра выглядит впечатляюще - он хорош во всех аспектах, но мне кажется, что у Порье слишком много инструментов. Вообще, у них весьма схожий набор навыков, но при этом Порье лучший в каждом из этих аспектов.
Так что, скорее всего, Порье выиграет, и сделает это нокаутом во второй половине боя».
Напомним, Гэтжи встретится встретится с победителем боя Оливейра – Порье.
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