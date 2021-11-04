Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция

Все главные события боя на XSPORT.ua





7 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 268, где в основном карде американец Майкл Чендлер (22-6) сразится с Джастином Гэтжи (22-3).



Чендлер после перехода в UFC провел два боя. Сначала он нокаутировал Дэна Хукера, а затем досрочно проиграл Чарльзу Оливейре.

Гэтжи последний бой провел в октябре 2020 года, проиграв нокаутом Хабибу Нурмагомедову.

Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало – 06:00.