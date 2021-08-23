Майя намерен провести прощальный бой с Диасом
Майя намерен провести прощальный поединок в UFC
Ветеран ММА готов выйти в октагон на турнире в Бразилии
09:21
Дэмиан Майя / Фото - UFCЭкс-претендент на чемпионский титул UFC бразилец Дэмиан Майя (28-11) обратился к боссам промоушена с просьбой организовать ему прощальный поединок на турнире в Бразилии.
Цитирует lowkickmma.com.
«Я всю свою жизнь выступал в UFC. Это мой дом. Я хочу провести в рамках этого промоушена еще один бой. Думаю, это зависит от того, будет ли организован турнир в Бразилии. Мы это обсуждали с моим менеджером, и сошлись во мнениях. Если у них в ближайшее время будет шоу с фанатами в Бразилии, то мой бой вызовет большой интерес. Сейчас я просто жду и наблюдаю, что происходит. Я действительно хочу провести прощальный бой. Могу вам сказать, что все еще держу себя в форме и тренируюсь дважды в день».
Напомним, что Майя провел последний поединок 12 июня на Gila River Arena в Глендейле (штат Аризона, США) в рамках турнира UFC 263. Его соперником стал американец Белал Мухаммад, которому он проиграл единогласным решением судей. После боя, президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не станет продлевать контракт с Майей.
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