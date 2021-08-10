Бывший чемпион UFC сравнил Джона Джонса с Нганну и Гане
Мендес назвал самого опасного ударника в UFC: «Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел»
Речь идет о представителе тяжелого дивизиона
10:55
Фрэнсис Нганну / фото - bleacherreport.com
Известный тренер и владелец зала АКА Хавьер Мендес заявил, что считает самым опасным ударником UFC действующего чемпиона тяжелого дивизиона Фрэнсиса Нганну (16-3). По словам специалиста, он не видел бойца, который бьет тяжелее, чем «Хищник».
Мендеса цитирует sportskeeda.com:
«Самый опасный боец UFC в стойке - Фрэнсис Нганну. Да, его один удар может тебя нокаутировать. Мы ведь говорим о самом опасном ударнике, а не самом технически подкованном. Так что Нганну - самый опасный. Он обладает самым тяжелым ударом, который я когда-либо видел».
Фрэнсис Нганну хочет провести поединок против Джона Джонса (26-1).
Комментарии 0